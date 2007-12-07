Крыса в подарок

Разномастной символикой наступающего года заполнены прилавки магазинов.

Спрос на разноцветных, пушистых и даже золотых зверьков растет день ото дня. Однако, продавцы уверены, в преддверии праздника не меньшей популярностью будут пользоваться и живые воплощения Нового года.

Справку о здоровье животного Петр Васильевич показывает по первой просьбе покупателя. На зооботаническом рынке каждый продавец знает: нет справки - нет рабочего места. Этот документ - гарантия того, что питомцы не являются переносчиками опасных заболеваний и не нанесут вреда новым хозяевам. Специалисты строго следят за соблюдением санитарных норм.

Подобные меры более чем оправданны, ведь грызуны могут быть переносчиками более 20 опасных заболеваний, в том числе и чумы. А, заселяя жилые дома, наносят ущерб и имуществу. И пока покупатели на рынке выбирают милых пушистых, усатых зверьков, работники центра профдезинфекции ведут непрерывную борьбу с дикими грызунами в жилых домах. Крысиные набеги и бега - дело для мегаполиса обычное. Особенно нравятся хвостатым высотки с забитыми мусоропроводами.

Крысы и мыши - древнейшие спутники человека. Они издавна досаждали людям, однако были времена, когда грызунов почитали и специально разводили в храмах. Особенно ценили белых зверьков - мудрых и честных, приносящих удачу. Сегодня среди декоративных крыс большое разнообразие - по окрасу и даже цвету глаз. Они всеядны и приспосабливаются к различным условиям. Но, как и все домашние животные, требуют ухода и внимания. И если вы не готовы к новым хлопотам, лучше купите компьютерную мышь: и есть не просит, и из дома не убежит.

