Интерактивные технологии в системе столичного образования

Вместо школьной доски - интерактивная приставка, опытов по физике - лего-роболапы. Инновационные технологии все больше внедряются в систему столичного образования.

Создание и развитие единого образовательного пространства предусмотрено в рамках республиканской комплексной программы информатизации. В Минске такая система уже создана. Учреждения образования объединены электронной почтой, действует система официальных сайтов. В этом году закуплено 43 компьютерных класса, 19 проекторов, ведется разработка национальных электронных систем программного обеспечения, создаются электронные средства обучения по девяти предметам.

Главное отличие национальных программ - адаптированность к учебному процессу. Российские пособия хороши, утверждают педагоги, но отечественные - лучше. Школьников обучение с помощью инновационных технологий увлекает. Электронные методические пособия используют и педагоги-гуманитарии. Благодаря компьютерным новинкам школьникам проще готовиться к централизованному тестированию.

Учебники уступают место компьютерным новинкам. Кто знает, может через 100 лет вмонтированный электронный чип заменит получение базовых знаний. А флэш-карта объединит профессиональные навыки.