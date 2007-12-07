Белорусские авиаперевозчики обязаны свободно говорить по-английски

Таково требование международной организации гражданской авиации ИКАО, куда входит и наша страна.

Белорусские авиалайнеры сегодня летают в 18 стран мира. Но наше воздушное пространство густо расчерчено транзитными коридорами. Английский - язык официального рабочего общения между летчиками и диспетчерами мира. Провести борт от взлета до посадки, от границы до границы, обеспечив безопасность полета, - может и имеет право только авиаперсонал, исключительно владеющий этим языком.

По международному стандарту, в изучении английского языка - 6 уровней. Пилотам, бортрадистам и диспетчерам достаточно и 4-го. Вроде и не самый верх планки. Что это за качество знаний понимаешь, узнав следующее: авиаспециалисты белорусы и британцы выполняют тесты одинаковой сложности. Не сдавших его белорусов уже со следующего года начнут не допускать к международным полетам.

