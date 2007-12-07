Новогодний подарок от "Белпочты"

Накануне праздников предприятие ввело в обращение серии марок "С Новым годом!", "С Рождеством Христовым!" и "Колокола". Серии раскупили за несколько часов.

В обращение введены три серии марок. Серия "С Новым годом!" выполнена в сине-голубых тонах. На ней изображены дети, играющие в снежки. "Рождественская", - в желто-красных. Со свечой и новогодней елью. Но особая гордость издателей - "Колокола".

Новые знаки почтовой оплаты уже разлетелись по миру. Белорусские колокола порадуют филателистов во всех концах света. А новогодняя и рождественская серия станут приятным сюрпризом и для обычных адресатов. Как вестники наступающего праздника, волшебства и времени исполнения желаний.