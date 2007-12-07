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Новогодний подарок от "Белпочты"

07 декабря 2007 17:48
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Накануне праздников предприятие ввело в обращение серии марок "С Новым годом!", "С Рождеством Христовым!" и "Колокола". Серии раскупили за несколько часов.

В обращение введены три серии марок. Серия "С Новым годом!" выполнена в сине-голубых тонах. На ней изображены дети, играющие в снежки. "Рождественская", - в желто-красных. Со свечой и новогодней елью. Но особая гордость издателей - "Колокола".

Новые знаки почтовой оплаты уже разлетелись по миру. Белорусские колокола порадуют филателистов во всех концах света. А новогодняя и рождественская серия станут приятным сюрпризом и для обычных адресатов. Как вестники наступающего праздника, волшебства и времени исполнения желаний.

# общество

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