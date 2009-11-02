Кролика Роджера подставят снова

Слухи о возвращении кролика Роджера подтвердились. Режиссер фильма Роберт Земекис рассказал в интервью, что работа над сценарием к сиквелу уже началась.

По словам Земекиса, над проектом работают Джеффри Прайс и Питер Симен — сценаристы оригинального фильма про кролика Роджера. Они также были авторами сценариев к лентам «Как Гринч украл Рождество» и «Шреку Третьему».

Кроме того, Земекис рассказал, кто еще из персонажей первого фильма, кроме самого Роджера, появится в новом фильме, и объяснил каким образом будет использовать новые компьютерные технологии для смешивания анимации и живых съемок, пишет OpenSpace.ru.

«Кто подставил кролика Роджера?» (Who Framed Roger Rabbit) вышел в 1988 году, став одним из первых фильмов, где мультяшные и «живые» персонажи взаимодействовали друг с другом. Лента собрала в прокате $330 млн.

На протяжении двадцати лет после выхода «Кролика Роджера» неоднократно появлялись слухи о продолжении фильма. Однако Земекис пояснил, что не имел отношения к предыдущим проектам, и взялся за сиквел только сейчас. Когда фильм может выйти в прокат, пока не известно.