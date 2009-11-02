Шотландия провела выходные в борьбе с потопами

Шотландские спасательные службы сообщили, что были вынуждены эвакуировать из своих домов многих жителей Стоунхейвена в Абердиншире, где две реки вышли из берегов, а также в Сент-Эндрюсе, Файф.
Прекратилось движение поездов между Эдинбургом и Абердином. В Ангусе, Грампиане, Тэйсайде и Файфе многие дороги были закрыты для транспорта, передает Русская Служба BBC. В Стоунхейвене жителям рекомендовали оставаться на верхних этажах своих домов. Сообщается, что центр города практически находится под водой.
Пассажиров поездов, следовавших из Эдинбурга, ссаживали в Ангусе, где им сообщали, что доставить их до места назначения не представляется возможным даже автобусами.
Многие дороги стали непроходимыми, полиция Тэйсайда обратилась к водителям с призывом оставаться дома и выезжать только в случае крайней необходимости. В некоторых местах наблюдались оползни.
Из-за проливного дождя пришлось остановить футбольный матч шотландской лиги между «Данди юнайтед» и «Рейнджерсом».
В Абердине за 12 часов выпало почти 40 мм осадков. в Эдинбурге около 32 мм.
По мере смещения в воскресенье полосы дождевых облаков к Уэльсу там пришлось спасать 13 человек из домов и автомобилей затопленных водой.