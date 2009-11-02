Шотландия провела выходные в борьбе с потопами

Сильные дожди вызвали наводнения на севере и востоке Шотландии: водой затопило многие дома, прервано движение поездов.

Шотландские спасательные службы сообщили, что были вынуждены эвакуировать из своих домов многих жителей Стоунхейвена в Абердиншире, где две реки вышли из берегов, а также в Сент-Эндрюсе, Файф.

Прекратилось движение поездов между Эдинбургом и Абердином. В Ангусе, Грампиане, Тэйсайде и Файфе многие дороги были закрыты для транспорта, передает Русская Служба BBC. В Стоунхейвене жителям рекомендовали оставаться на верхних этажах своих домов. Сообщается, что центр города практически находится под водой.

Пассажиров поездов, следовавших из Эдинбурга, ссаживали в Ангусе, где им сообщали, что доставить их до места назначения не представляется возможным даже автобусами.

Многие дороги стали непроходимыми, полиция Тэйсайда обратилась к водителям с призывом оставаться дома и выезжать только в случае крайней необходимости. В некоторых местах наблюдались оползни.

Из-за проливного дождя пришлось остановить футбольный матч шотландской лиги между «Данди юнайтед» и «Рейнджерсом».

В Абердине за 12 часов выпало почти 40 мм осадков. в Эдинбурге около 32 мм.

По мере смещения в воскресенье полосы дождевых облаков к Уэльсу там пришлось спасать 13 человек из домов и автомобилей затопленных водой.