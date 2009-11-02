В Украину из Швейцарии доставили 300 тысяч доз лекарства от гриппа А H1N1

Этой партии должно хватить на неделю.

Ситуация в стране настолько сложная, что власти обратились за помощью в борьбе с эпидемией к мировому сообществу. Президент Украины Виктор Ющенко направил соответствующие письма генсеку НАТО и председателю Еврокомиссии, а также лидерам нескольких стран. С телеобращением по поводу распространения инфекции выступила премьер-министр Юлия Тимошенко. Она призвала не поддаваться панике.

Всего в стране зарегистрировано более 190 тысяч больных гриппом, в том числе высокопатогенным. Жертвами стали около 60 человек. Из-за эпидемии в Киеве закрыты все учебные заведения, приостановлен призыв в армию.