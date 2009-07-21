Чем недовольны белорусы, которые обращаются в госорганы?

Опубликованы результаты очередного этапа социологического мониторинга, проведенного информационно-аналитическим центром при Администрации Президента Республики Беларусь в апреле-мае 2009 года.

Граждане, пользовавшиеся информационными стендами (86,2%), больше всего недовольны тем, что важная информация не выделяется (17,6%). При этом данная проблема является наиболее актуальной уже на протяжении двух лет.

От 12% до 8% респондентов отметили следующие недостатки: информация напечатана мелким шрифтом (сложно прочесть); информационный стенд расположен неудобно для чтения; нет наглядных сведений, что госорган может сам запрашивать необходимые документы; отсутствует перечень документов, необходимых для получения справки.

По-прежнему практически каждому пятому опрошенному (21,8%) приходится обращаться за разъяснениями к должностному лицу.

Всего было опрошено 1 тыс. 89 респондентов в возрасте от 18 лет и старше во всех областных центрах страны и Минске, районных городах и сельских населенных пунктах. Статистическая погрешность не превышает 3%. Это позволяет утверждать, что результаты исследования отражают мнение населения республики в целом, сообщает БелТА.