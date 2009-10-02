Космический клоун уже на МКС

Российский корабль «Союз» доставил на Международную космическую станцию двух новых членов экипажа, россиянина и американца, а также канадского космического туриста Ги Лалиберте, владельца «Цирка Солнца», которого в прессе уже окрестили «первым космическим клоуном».

«Союз ТМА-16» стартовал с космодрома Байконур 30 сентября. Канадский турист вернется на Землю уже 11 октября, россиянин Максим Сураев и американец Джеффри Уильямс останутся на орбите примерно на полгода.

Нынешний полет привлек огромный интерес, балкон для прессы и VIP-зона Центра управления полетом в момент стыковки «Союза» со станцией был заполнен до отказа. Очевидно, что в центре внимания журналистов Ги Лалиберте, который заявил, что намерен создавать на станции праздничное настроение и веселить коллег. Он даже взял в космос девять красных клоунских носов для всех членов экипажа.

Лалиберте во время своего визита на станцию постарается привлечь внимание человечества к проблеме нехватки пресной воды. Он прочтет с борта МКС поэтическое произведение о значении воды на нашей планете, которое в то же самое время продублируют другие артисты в 14 городах мира. Научной программы у Лалиберте не предусмотрено, однако у него будет возможность помочь экипажу проводить исследования.

На ближайшие годы канадец станет последним космическим туристом. С конца мая на станции работают расширенные экипажи из шести человек, а поскольку с середины 2010 года должны прекратиться полеты американских шаттлов, российские корабли будут доставлять на орбиту только профессионалов. Впрочем, есть данные, что США продлят эксплуатацию шаттлов, сообщает NEWSru.com.