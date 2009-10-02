Несвиж и итальянский город Кава-де-Тиррени станут побратимами

3 октября итальянская делегация, в составе которой представители посольства Италии в Беларуси, городской администрации, артисты, посетит Несвижский край.

В этот день будет подписан договор о сотрудничестве между городами, на городской площади в рамках программы «Итальянское возрождение в Беларуси» состоится показательное выступление творческого коллектива «Знаменосцы Кавы».

«Несвиж связан с Италией исторически. Здесь творил знаменитый итальянский архитектор Джованни Мария Бернардони. Именно при его участии возведены Ратуша, Фарный костел, резиденция Радзивиллов и другие сооружения. В несвижском любительском театре - первом на Беларуси - часто звучала итальянская музыка», - рассказала главный специалист отдела идеологической работы Несвижского райисполкома Наталья Рыбакова.

По ее словам, Кава-де-Тиррени станет вторым итальянским побратимом Несвижа. Кроме того, побратимские связи налажены с различными городами России, Украины, Азербайджана, Армении, Литвы, Польши и Турции, заключено 16 соглашений о сотрудничестве, как информирует БЕЛТА.