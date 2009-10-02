Шнобелевскую премию вручили за бюстгальтер-респиратор

В Гарварде состоялось ежегодное вручение премии IgNobel (или «Шнобелевской» премии) – пародийного аналога знаменитой Нобелевской премии.

Церемония проходит традиционно в начале октября, то есть в то время, когда называются лауреаты настоящей Нобелевской премии. Награды вручаются за научные достижения, которые сначала вызывают смех, а затем заставляют задуматься.

В этом году премия мира была присуждена группе швейцарских ученых за определение того, что пустая бутылка из-под пива может причинить больше физического вреда человеку, нежели полная.

Также, по данным BBC News, приз в области медицины получил американский врач Дональд Унгер, который каждый день в течение 60 лет хрустел суставами пальцев своей левой руки (но никогда – правой), чтобы проверить, приводит ли это к артриту. «И вот через 60 лет я взглянул на свои пальцы и не обнаружил ни малейших признаков артрита, - рассказал 83-летний Унгер. – Тогда я поднял глаза на небо и сказал: мамочка, как же ты ошибалась!»

В номинации биология призерами стали Фумиаки Тагути, Сонг Гофу и Чжан Сибасабуро из университета Высшей Школы медицинских наук в Сагамихаре, установившие, что объемы пищевых отходов можно сократить на 90%, благодаря бактериям, извлеченным из экскрементов панды. Как сообщили исследователи, оказывается, бамбуковые медведи производят настолько большое количество материала для исследований, что в это трудно поверить, учитывая их собственные размеры.

Также среди победителей – создатель бюстгальтера, половинки которого при необходимости могут превращаться в респираторы – украинка, живущая в США, Елена Боднар.

Кроме того, премий были удостоены: группа американских ученых, установившая, каким образом беременные женщины удерживают равновесие, и мексиканские исследователи, получившие алмазы из текилы.