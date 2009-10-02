Отпечатки пальцев не являются уникальными

К такому выводу пришли ученые, развеяв миф о том, что рисунок на ладони каждого человека является уникальным.

Долгие годы в биометрии отпечатки пальцев играли практически первостепенную роль. По ним можно было установить личность человека и найти преступника.

Как передает YouRead, теоретически ДНК – абсолютно уникальный набор информации. Однако на практике возможны случаи, когда ДНК двух и более человек может быть идентичным до мельчайших подробностей. Ну а поскольку именно ДНК отвечает за структуру отпечатков пальцев человека, эти отпечатки тоже могут быть идентичны до мельчайших подробностей.

Таким образом, не исключается тот факт, что у отдельно взятых людей отпечатки пальцев могут быть идентичными.

Однако отпечатки пальцев могут совпадать у двух-трех человек в мире. То есть шансы того, что два человека с одинаковыми отпечатками встретятся, равны одному из миллиона.