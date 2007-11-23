Корона "Мини-мисс Евразия-2007" досталась белоруске

Лера Мулугета обошла представительниц более 20 стран мира.

В фестивале, который проходил в египетском городе Шарм-эль-Шейх, представительница Беларуси также удостоена еще двух титулов - "Мини-Мисс Талант Евразии" и "Мини-Мисс Фотомодель".



Неславянская внешность славянки произвела фурор на конкурсе красоты. Смуглая - от отца-эфиопа, талантливая - от Бога. В международном фестивале в Египте Лера Мугулета попала в десяточку. Там белорусская Нефертити была своей среди чужих.

На досуге Лера любит погадать. Но победу себе не предсказывала - она оказалась сокрушительной. В пятидневной фестивальной программе наша юная красавица покоряла жюри знанием английского, эксклюзивными костюмами и вокалом.

Главный номер любого фестиваля красоты - выход участниц в национальных костюмах. Долгие годы белоруски покоряли чужие подиумы. В планах организаторов провести детский международный фестиваль красоты на белорусской земле.

