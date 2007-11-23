Прямой эфир

Промзона "Шабаны" включена в городскую черту Минска

23 ноября 2007 11:38
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в
Соответствующий указ подписал глава государства. В эту промышленную зону входят земли ЗАО "Атлант" и коммунального унитарного сельскохозяйственного предприятия "Совхоз-агрофирма "Рассвет". Изменение границ Минска и Минского района вызвано необходимостью упорядочения административно-территориального подчинения, устранения недостатков в границах землепользования, установления единых подходов к налогообложению.
Отметим, промзона "Шабаны" расположена в границах перспективного развития Минска. Поэтому включение этих земель в черту города не потребует выделения средств республиканского бюджета.
# общество

Другие новости рубрики

Все новости
23 ноября 2007 11:34

В Казани "конца Света" ждет вторая группа сектантов

23 ноября 2007 11:09

Наука - в инновационном развитии реального сектора экономики

23 ноября 2007 11:09

Где есть насилие - там нет семьи