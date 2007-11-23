Промзона "Шабаны" включена в городскую черту Минска

Соответствующий указ подписал глава государства. В эту промышленную зону входят земли ЗАО "Атлант" и коммунального унитарного сельскохозяйственного предприятия "Совхоз-агрофирма "Рассвет". Изменение границ Минска и Минского района вызвано необходимостью упорядочения административно-территориального подчинения, устранения недостатков в границах землепользования, установления единых подходов к налогообложению.

Отметим, промзона "Шабаны" расположена в границах перспективного развития Минска. Поэтому включение этих земель в черту города не потребует выделения средств республиканского бюджета.