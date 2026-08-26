Комплексное занятие с будущими офицерами внутренних войск прошло на полигоне «Белая Лужа»

На полигоне «Белая Лужа» провели комплексное занятие с первокурсниками факультета внутренних войск Военной академии. Под плотным пулеметным огнем курсанты отработали эвакуацию раненых из красной зоны и оказание первой помощи. Затем выполнили норматив по радиационной, химической и биологической защите, изучили виды дымовых гранат и шашек, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Будущие офицеры вырыли одиночные окопы, познакомились с устройством инженерных боеприпасов и способами их поиска. Без проблем преодолели полосу препятствий: «мышеловка», огневые точки, низкие ходы сообщения – все под имитацией обстрела. Это базовые элементы курсантской подготовки. Кульминацией стала обкатка танком. Перед упражнением курсанты тренировались поражать неподвижную цель. Затем, зарыв позицию, вели огонь по приближающемуся Т-72Б, а после его проезда метко поражали бронетехнику гранатами.

Занятия проходят отлично. Все по-боевому. Только что спасал товарищей от ранений. Было метание гранат. Обкатка танком – самое интересное.

Прошло 24 дня курса молодого бойца. За это время товарищи-преподаватели рассказали нам большую базу военной подготовки, медицинской подготовки. Проведено много практических и теоретических интересных занятий. Хочу в будущем сдать на краповый берет. Стремлюсь к этой цели.

Владимир Порхомцев, заместитель начальника факультета внутренних войск по идеологической работе Военной академии Беларуси:

Курсанты проявляют себя исключительно с лучшей стороны. Нет ни одного, кто сдался бы, отступил бы назад, испугался, либо проявил какую-то слабость. Сегодня комплекс занятий, включающих радиационную, химическую, биологическую защиту, тактическую подготовку, обкатку танком, инженерную подготовку и другие, они фактически показывают те навыки, которыми овладели в течение этого месяца.

Во внутренних войсках Беларуси отмечают: через силу воли и характер формируется офицер правопорядка. Воспитанники военно-патриотических клубов действуют чуть быстрее, но главное здесь – взаимовыручка. Все помогают друг другу и проходят испытания вместе.