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В Минской области весенний сев начали с ярового ячменя

17 марта 2026 13:57
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В Минской области весенний сев начали с ярового ячменя. Первыми приступили аграрии Любанского района. Сев яровых культур здесь запланирован на площади 26 тысяч гектаров, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

В Минской области весенний сев начали с ярового ячменя-2

Кроме того определены площади под кукурузу, сахарную свеклу и лен-долгунец. Старт весенним полевым работам дан во всех хозяйствах Любанского района: ведется внесение удобрений под озимые зерновые, рапс, многолетние травы. Задействовано более 60 единиц энергонасыщенных тракторов, работают 10 сельхозмашин «Роса». 18 марта к севу ранних яровых зерновых культур в Любанском районе приступят еще пять хозяйств.

# Посевная кампания

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