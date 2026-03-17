В Минской области весенний сев начали с ярового ячменя. Первыми приступили аграрии Любанского района. Сев яровых культур здесь запланирован на площади 26 тысяч гектаров, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Кроме того определены площади под кукурузу, сахарную свеклу и лен-долгунец. Старт весенним полевым работам дан во всех хозяйствах Любанского района: ведется внесение удобрений под озимые зерновые, рапс, многолетние травы. Задействовано более 60 единиц энергонасыщенных тракторов, работают 10 сельхозмашин «Роса». 18 марта к севу ранних яровых зерновых культур в Любанском районе приступят еще пять хозяйств.