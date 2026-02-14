От пилотов до инженеров – какие специальности в тренде? В Минске проходит выставка профессий

Алина Трус, корреспондент:

Тема выбора будущей профессии здесь ключевая. В Минске проходит 23-я специализированная выставка для школьников, абитуриентов и студентов. Ведущие вузы страны презентуют лучшие специальности.

IT-сектор продолжает быть одним из драйверов белорусской экономики. Современные технологии шагают вперед с бешеной скоростью. За новшествами следит Белорусский государственный университет информатики и радиоэлектроники. Образование через всю жизнь – главный принцип вуза.

Анна Ящук, директор Института информационных технологий Белорусского государственного университета информатики и радиоэлектроники:

Молодежь, безусловно, вовлекают абсолютно разные специальности, но хочу отметить, что вообще технический профиль опять в моде. Все, что сопряжено с информационно-коммуникационными технологиями, с компьютерной инженерией, с программной инженерией, с искусственным интеллектом, защитой информации. Сегодня это просто тренд современного этапа развития нашего общества.

Привлекают абитуриентов и летные специальности. Серьезную подготовку и престижную профессию гарантирует Белорусская государственная академия авиации. Уникальность обучения в балансе традиций и современных подходов. Уже в декабре 2025-го состоялся первый выпуск пилотов гражданской авиации. На данный момент они продолжают совершенствовать навыки и проходят обучение в Баку. Через пару месяцев молодые специалисты смогут приступить к работе, став вторыми пилотами в авиакомпании.

В тренде и рабочие профессии. Получить необходимые навыки и применить их сразу в деле позволяют учреждения среднего специального образования. Так, в Полоцком государственном лесном колледже ежегодно готовят мастеров отрасли материального производства. В обучение активно внедряют новейшие технологии. Такой подход интересен молодому поколению. Конкурс большой – 6 человек на одно место.

Антон Четырбок, преподаватель Полоцкого государственного лесного колледжа:

Лесная наука шагнула вперед и уже от классической ручки и карандаша отошла. В нашем колледже все передовое оборудование, которое имеется в лесном хозяйстве и которое рассматривается на перспективу. Они имеют возможность именно непосредственно с этим учиться и работать. Также есть лесхоз у нас, база для прохождения практики, и ребята могут непосредственно отработать свои навыки в лесу.