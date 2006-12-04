Команда БГУ вышла в финал мирового первенства по программированию среди студентов

Олимпида пройдет в Токио в марте-апреле 2007 года. 4 декабря в ректорате Белгосуниверситета чествовали тройку, которая будет отстаивать честь Беларуси в стране высоких технологий. Эти студенты успешно выступили 29 ноября в Санкт-Петербурге в полуфинале чемпионата по программированию. Тогда с ними соперничали 200 команд Северо-Восточного европейского региона. В столице Японии белорусским студентам предстоит соревноваться с представителями 85 стран.