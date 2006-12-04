Видеокамеры помогут поддерживать порядок в стране

В Минске в 2007 году планируется установить около 70 видеокамер для обеспечения порядка. В настоящее время в столице действует почти 60 видеокамер, более 30 из которых расположены на улицах города, а около 20 на трассах республиканского значения, въездах и выездах. Внедрение данной системы способствует поддержанию порядка при проведении праздников и массовых гуляний, помогает в раскрытии преступлений, а также в обеспечении безопасности дорожного движения и расследовании ДТП. Планируется, что видеокамеры вскоре будут установлены в Витебске, Бресте, Гродно, Солигорске и других городах.