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"Белавиа" начала продажу электронных билетов на авиалинии "Минск-Лондон"

01 декабря 2006 11:55
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Такую систему здесь намерены постепенно внедрить на всех рейсах авиакомпании. Приобрести билет можно там же, где и бумажный - в авиакассах и у агентов. Только на руки пассажиру его выдавать не будут. Информация о билете будет находиться в единой информационной базе. В аэропорту после предъявления документа, удостоверяющего личность, и сопоставления с данными в электронном билете, пассажира пропустят в самолет. Национальная авиакомпания в настоящее время занимается внедрением системы бронирования и продажи билетов через Интернет. Функционировать она начнет примерно через месяц. Новые технологии позволят существенно улучшить качество обслуживания клиентов компании, в том числе в рамках совместных договоров с иностранными партнерами "Белавиа".
# общество

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