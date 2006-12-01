"Белавиа" начала продажу электронных билетов на авиалинии "Минск-Лондон"

Такую систему здесь намерены постепенно внедрить на всех рейсах авиакомпании. Приобрести билет можно там же, где и бумажный - в авиакассах и у агентов. Только на руки пассажиру его выдавать не будут. Информация о билете будет находиться в единой информационной базе. В аэропорту после предъявления документа, удостоверяющего личность, и сопоставления с данными в электронном билете, пассажира пропустят в самолет. Национальная авиакомпания в настоящее время занимается внедрением системы бронирования и продажи билетов через Интернет. Функционировать она начнет примерно через месяц. Новые технологии позволят существенно улучшить качество обслуживания клиентов компании, в том числе в рамках совместных договоров с иностранными партнерами "Белавиа".