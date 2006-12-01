Мир объединился в борьбе против СПИДа

1 декабря во многих странах мира проходят митинги и акции в поддержку людей, живущих с ВИЧ. Во Франции тысячи человек вышли на улицы с плакатами "Мы вместе боремся против СПИДа". Молодые люди держали портреты Сеголен Руаяль и Николя Саркози - кандидатов на пост президента на предстоящих выборах. Активисты считают, что главное привлечь внимание государства к этой проблеме.

А в США начались испытания экспериментальной вакцины против смертельной болезни. Небольшие дозы нового вещества будут получать здоровые, неинфицированные ВИЧ добровольцы. Врачи говорят, что риска заразиться нет. Главное в ходе исследований - проследить реакцию препарата на иммунную систему человека.