Клубы общения для <трудных> подростков откроются в столице

Многие кружки и секции в центрах внешкольной работы каждого района столицы будут перепрофилированы в клубы общения для <трудных> подростков. Такая идея у городской комиссии по делам несовершеннолетних возникла неслучайно. Сегодня в Минске более четырех тысяч подростков состоят на учете в инспекциях по делам несовершеннолетних.В клуб общения подростки смогут приходить всей дворовой компанией. Здесь им предложат позаниматься в спортивном зале, поиграть в бильярд, выполнить несложную и при этом оплачиваемую работу. Решено, что переквалификацию пройдут и социальные педагоги: из кабинетных специалистов они станут уличными социальными работниками.

Чтобы быстрее найти общий язык с несовершеннолетними теперь на эту должность будут принимать только молодых специалистов.