Клубы дыма в общежитии на Гикало в Минске заставили вызвать оперативные службы

Пострадавших нет. Причины происшествия выясняют, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».
В День борьбы с наркоманией во Дворце детей и молодежи подвели итоги заключительного этапа городского конкурса «Всем миром против наркотиков!». Ответ на вопрос, как избавиться от пагубной зависимости в театральной форме представили сборные команды школьников девяти районов Минск, сообщает корреспондент телекомпании <A href="http://&host;">«Столичное телевидение». </A>
Отдельный сектор по работе с обращениями граждан теперь будет буквально в каждом исполкоме любого уровня. Это одно из нововведений Указа Президента «О некоторых вопросах местного управления и самоуправления».
Священное Писание на белорусском языке
До этого времени мировая паутина знала только неофициальный перевод Библии, то есть не согласованный с Ватиканом.
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