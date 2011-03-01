Клубы дыма в общежитии на Гикало в Минске заставили вызвать оперативные службы

ЧП произошло в 17.30 и было ликвидировано в течение 10 минут. Возгорание произошло в одной из комнат и масштаб его составил всего квадратный метр.

Пострадавших нет. Причины происшествия выясняют, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».