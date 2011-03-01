Отныне в Беларуси за решение того или иного вопроса будет отвечать конкретный чиновник

Отдельный сектор по работе с обращениями граждан теперь будет буквально в каждом исполкоме любого уровня. Это одно из нововведений Указа Президента «О некоторых вопросах местного управления и самоуправления».

И значит, что проблемы не затеряются в коридорах местной власти, а будут решены оперативно. Ведь за каждую из них теперь будет отвечать конкретный чиновник. Для людей – это гарантия того, что вопрос не пустят на самотек.

Отдел по правовому обеспечению облисполкома и работе с обращениями граждан и юридических лиц. Название структурного подразделения занимает аж четыре строки. Однако это никак не сказывается на его популярности. Уж если куда и не зарастет народная тропа, так это к этим дверям.

Александр Логвин, начальник отдела по правовому обеспечению облисполкома и работе с обращениями граждан и юридических лиц Управления делами Гомельского облисполкома:

Будет два отдела. Юридический отдел будет заниматься юридической экспертизой и юридическими документами, отдел по работе с обращениями граждан непосредственно займется данной работой.

Хождения по кабинетам теперь сведут к минимуму, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение». На это рассчитывает и Михаил Евгеньевич. Сегодня у него появилась надежда решить свою старую проблему. Компромисс с чиновниками местного газового предприятия он пытается найти уже четыре года.

Михаил Демков, индивидуальный предприниматель:

Это структура Облисполкома. Я обратился и попросил.

Кроме того, указ Президента упорядочивает принятые ранее нормативные акты, регулирующие деятельность местных исполнительных и распорядительных органов.