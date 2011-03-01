Конкурс среди молодежи «Всем миром против наркотиков» завершился в Минске

В День борьбы с наркоманией во Дворце детей и молодежи подвели итоги заключительного этапа городского конкурса «Всем миром против наркотиков!». Ответ на вопрос, как избавиться от пагубной зависимости в театральной форме представили сборные команды школьников девяти районов Минск, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

Игорь Тарасов, заведующий сектором зрелищных мероприятий Минского государственного дворца детей и молодежи:

Проходит все у нас в два этапа. Это районный этап, который проходит во всех районах города Минска. В нем принимают участие школьники от 12 до 17 лет.