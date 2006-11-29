Месяц назад Президиум Совмина рассмотрел работу госорганов по принципу "одного окна". Комитет госконтроля отметил низкий уровень работы нотариальных контор в Беларуси. Из 24 проверенных - по выходным работала половина, во многих отсутствовала книга замечаний и предложений.

Купля-продажа недвижимости, сделки дарения, оформление наследства. Пять минут на консультацию и документы готовы в двухнедельный срок. Их оформляют, "не отходя от кассы" - по принципу "одного окна". Теперь бумажная волокита стала заботой нотариуса. Ежедневно сюда обращаются до 100 человек. Однако очередей здесь все равно нет.

С июня 2005 по такому принципу заработали 24 государственные нотариальные конторы Минска.



Клиенты в плюсе, нотариусы в минусе. Служащие бьют тревогу: работы в два раза больше, а со временем дефицит. Теперь нотариусы не застрахованы от ошибок.

"Мы действуем от имени государства, ставим свою печать, свою подпись. Естественно несем большую ответственность. Документы все серьёзные. А на саму проверку документов катастрофически не хватает времени", - говорит государственный нотариус Ирина Кучинская.

Горячее время - лето и зима. Главный вопрос - наследство. В конторе Фрунзенского района из двух с половиной тысяч обращений - 70% по этой проблеме. Порой, нотариальная контора для наследодателя - последняя инстанция. В будни городские нотариусы обслуживают с 9.00 и до 20.00, по субботам работают более половины контор Минска, в воскресенье дежурная - с 10.00 до 14.00.