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Силичи готовы к зиме

29 ноября 2006 13:07
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Установившаяся погода не радует и любителей активного зимнего отдыха. Зеленая трава, гостиницы, коттеджи и непосредственно гора, теряющаяся в тумане. Пейзаж скорее напоминающий Старушку Англию, чем нашу с умеренным климатом Беларусь.
Но  в Силичах к приходу зимы и приему первых посетителей всё готово. Снаряжение проверено, к тому же приобретено новое. Количество горнолыжных трасс не увеличится, зато добавятся санная. Завершается строительство крытого катка. И еще одна приятная новость - все цены останутся на уровне прошлого сезона.
# общество

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