Силичи готовы к зиме

Установившаяся погода не радует и любителей активного зимнего отдыха. Зеленая трава, гостиницы, коттеджи и непосредственно гора, теряющаяся в тумане. Пейзаж скорее напоминающий Старушку Англию, чем нашу с умеренным климатом Беларусь.

Но в Силичах к приходу зимы и приему первых посетителей всё готово. Снаряжение проверено, к тому же приобретено новое. Количество горнолыжных трасс не увеличится, зато добавятся санная. Завершается строительство крытого катка. И еще одна приятная новость - все цены останутся на уровне прошлого сезона.