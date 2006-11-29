Минск уже начал подготовку к своему Дню рождения

День города "Минск-2007" пройдет 8 сентября и будет приурочен к 940-летию столицы. Соответствующее решение принял Мингорисполком. Подготовку и проведение праздника будет вести созданный с этой целью организационный комитет. Его возглавил Михаил Павлов. Свои предложения для включения в общегородскую программу праздничных мероприятий до 15 декабря нынешнего года представят в управление культуры мэрии комитеты, управления и отделы Мингорисполкома, а также администрации районов. Управлению культуры поручено до 26 января представить на утверждение концепцию проведения праздника города. При этом в ее разработке будет использован творческий потенциал вузов. В честь предстоящего юбилея столичные предприятия и организации в 2007 году планируют выпустить товары народного потребления с юбилейной символикой.