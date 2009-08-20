Клещи в Беларуси стали более агрессивными

По данным на 1 августа, в учреждения здравоохранения за медицинской помощью обратились 24 тысячи 319 человек, пострадавших от укусов клещей. Это на 48,3% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Об этом сообщили в Республиканском центре гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья. Наибольшее число обращений зафиксировано в Минске – 5 тысяч 213 человек, в Минской области (4 тысячи 417) и Брестском регионе (3 тысячи 747).

Анализ ситуации в республике свидетельствует о том, что в среднем в 2,1 раза увеличилась численность клещей – переносчиков клещевого энцефалита и Лайм-боррелиоза. Это вызвало рост случаев заболеваний среди населения: Лайм-боррелиозом – на 27,4% и клещевым энцефалитом – на 20% (по данным за шесть месяцев текущего года), сообщает БЕЛТА.