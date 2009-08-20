На белорусско-украинской границе вновь автомобильные очереди

Так, в девять утра в пункте пропуска «Мокраны» на въезд в Украину скопилось 50 автомобилей.

По тридцать – стоят в ожидании пересечения границы в пунктах пропуска «Верхний Теребежов» и «Мохро». Кроме того, на польском направлении в пункте пропуска «Брузги» стояли около 15 транспортных средств. Белорусские пограничники ввели дополнительные резервы. Однако ситуация осложняется тем, что пропускная способность с украинской стороны ниже.

В Госпогранкомитете также отметили, что в выходные дни на белорусско-украинской границе вновь возникнут трудности с пропуском транспорта. Туристам рекомендуют заранее планировать маршрут и помимо «Новой Гуты», использовать для въезда в Украину пункты пропуска «Новая Рудня», «Веселовка», «Комарин» и «Александровка».