Старейшей жительнице Минска исполнилось 115 лет

Об этом сообщили в комитете по труду, занятости и социальной защиты Мингорисполкома.

Долгожительница Клавдия Якимович проживает в Московском районе столицы с 72-летней дочерью и зятем. У бабушки трое детей, пятеро внуков, шесть правнуков и одна праправнучка. В паспорте Клавдии Алексеевны указана дата рождения – 20 августа 1894 года.

Близкие старейшей минчанки рассказали, что в последние годы почтенный возраст дает о себе знать: она почти не выходит гулять на улицу, передвигается с помощью трости или близких. Тем не менее, праздничный торт юбилярша сегодня отведает, сообщает БЕЛТА.

Отметим, что долгожителями считаются те, кому 90 и более лет. По данным комитета по труду, занятости и социальной защите Мингорисполкома, на 1 августа текущего года в органах по труду, занятости и соцзащите на учете в качестве получателей пенсии состоят 3 050 долгожителей. Из них 100-летний рубеж перешагнули 58 человек.