Клещи очнулись раньше обычного

Сразу два случая укуса паукообразных зафиксированы в Бресте. Список пострадавших открыли дачники и 4-летний ребенок. Того, что клещи проснутся в самый разгар зимы, не ожидал никто. Как правило, они появляются только в марте. Проведенные исследования показали, что это были луговые клещи — одни из самых распространенных. Возбудителем боррелиоза они заражены не были.



Врачи столь ранним пробуждением кровопийц встревожены. И без того количество пострадавших от укусов растет с каждым годом. В 2008-м за помощью к медикам обратились почти три тысячи человек. В 33 случаях поставили диагноз энцефалит.



Клещи обычно активизируются весной. Столь раннее их пробуждение специалисты связывают с теплой зимой. Так что, если решили отдохнуть на природе, даже зимой не забывайте об экипировке. Длинные рукава, заправленные в сапоги брюки и головной убор. А дома — тщательный осмотр.