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Международный день родного языка отмечается сегодня во всем мире

21 февраля 2009 15:10
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Он был провозглашен 30-й Генеральной конференцией ЮНЕСКО в ноябре 99-го. В мире более 6 тысяч языков. Половина – на грани исчезновения. В нашей стране живут представители более 100 национальностей. И по данным последней переписи населения, более 70% граждан Беларуси называют родным языком белорусский. В республике этому празднику уделяют особое внимание. День родного языка помогает сохранять наше духовное наследие и развивать культурные традиции.
# общество

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