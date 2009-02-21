Международный день родного языка отмечается сегодня во всем мире

Он был провозглашен 30-й Генеральной конференцией ЮНЕСКО в ноябре 99-го. В мире более 6 тысяч языков. Половина – на грани исчезновения. В нашей стране живут представители более 100 национальностей. И по данным последней переписи населения, более 70% граждан Беларуси называют родным языком белорусский. В республике этому празднику уделяют особое внимание. День родного языка помогает сохранять наше духовное наследие и развивать культурные традиции.