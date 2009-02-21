Военно-театрализованное представление организовано на Линии Сталина

Оно приурочено ко Дню защитников Отечества и 20-летию вывода советских войск из Афганистана. Более 150 военнослужащих и представителей патриотических клубов показали эпизоды сразу двух войн: Великой отечественной и Афганской. На полях покрытых снегом шли горячие бои. Стрельба, взрывы мин и гранат, рев моторов боевых машин и, конечно, победные возгласы. Зрелище было ярким и впечатляющим. Чтобы увидеть картину военных действий на Линии Сталина, зрители приехали не только из Минска, но и других городов республики.



А тех, кто не сможет посетить представление на «Линии Сталина», приглашает республиканский горнолыжный центр «Силичи». Завтра там пройдет военно-патриотический праздник «День защитника Отечества». В программе яркие показательные выступления спецназа, кинологического центра внутренних войск, а также выставка вооружения и, конечно, солдатская каша из полевой кухни.