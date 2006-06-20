Клещи наступают на леса, дачные поселки и городские парки

Численность этих насекомых в Беларуси в последние годы стабильна. Однако ускоренное их распространение в городской среде все больше беспокоит медиков. К потенциально опасным они относят столичный Ботанический сад и парк Челюскинцев. Клещей регистрируют даже в сквере на территории инфекционной больницы. Первые такие насекомые появляются обычно в апреле. Главное условие - температура выше 5 градусов тепла. Однако, в связи с затяжной весной в этом году пик активности <сдвинулся> на месяц. Вероятность заражения людей довольно велика. Каждый третий клещ - носитель опасного заболевания. Только в прошлом году жертвами насекомых стали 16 тысяч человек.