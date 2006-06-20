Совмин Беларуси утвердил Концепцию обеспечения безопасности дорожного движения

Согласно документу, безопасность на дорогах республики будет повышаться за счет достижения соответствия транспортных средств, дорожной инфраструктуры и организации дорожного движения потребностям общества, повышения эффективности управления контроля над дорожным движением.

Кроме того, особое внимание будет уделено улучшению технического состояния автомобилей и повышению уровня их безопасности, совершенствованию системы подготовки и переподготовки водителей, дорожной инфраструктуры. Положения концепции базируются на результатах анализа причин и условий возникновения дорожно-транспортных происшествий.

Между тем, Госавтоинспекция Беларуси констатируют увеличение их количества. Только в июне текущего года в республике совершено 409 ДТП, в результате которых 74 человека погибли. Большинство аварий происходят в выходные дни.

В связи с этим, ГАИ обращается ко всем участникам дорожного движения с просьбой быть предельно внимательными и вежливыми, избегать необдуманных действий на дорогах, в том числе соблюдать скоростной режим, сохранять дистанцию и боковой интервал движения, а также отказаться от совершения обгонов.