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Совмин Беларуси утвердил Концепцию обеспечения безопасности дорожного движения

20 июня 2006 14:37
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Согласно документу, безопасность на дорогах республики будет повышаться за счет достижения соответствия транспортных средств, дорожной инфраструктуры и организации дорожного движения потребностям общества, повышения эффективности управления контроля над дорожным движением.

Кроме   того,   особое  внимание  будет  уделено   улучшению технического состояния автомобилей и повышению уровня  их безопасности,    совершенствованию    системы     подготовки     и переподготовки   водителей,  дорожной  инфраструктуры. Положения концепции базируются на результатах анализа причин и   условий   возникновения   дорожно-транспортных   происшествий.

Между тем, Госавтоинспекция Беларуси констатируют  увеличение  их количества. Только в июне  текущего  года  в республике совершено 409 ДТП, в  результате  которых 74 человека погибли. Большинство  аварий происходят   в выходные дни. 

В  связи с этим, ГАИ обращается ко всем участникам дорожного  движения  с  просьбой быть предельно  внимательными  и вежливыми, избегать необдуманных действий на дорогах, в том числе соблюдать  скоростной  режим, сохранять дистанцию и  боковой  интервал  движения,   а   также отказаться   от   совершения  обгонов.

# общество

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