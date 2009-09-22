Китай запретил иностранцам посещать Тибет

Власти Китая приостановили выдачу разрешений на посещение Тибетского автономного района (ТАР) иностранными гражданами.

Это мотивировано необходимостью усиления безопасности во время празднования 60-летней годовщины образования КНР, которая отмечается 1 октября. Запрет будет действовать до 8 октября, сообщают информагентства со ссылкой на информацию гонконгской газеты «South China Morning Post».

Впрочем, те иностранцы, которые ранее уже получили разрешения на посещение Тибета, смогут ими воспользоваться. Однако во время пребывания в Лхасе они должны все время быть «на виду» - под присмотром принимающих турфирм. Так, зарубежные гости не смогут посещать монастыри и другие достопримечательности в одиночку, без сопровождения местных гидов. За нарушение этой директивы турфирмы могут лишиться лицензии и подвергнуться большим штрафам.

Между тем МИД КНР информацию о закрытии Тибета для иностранных туристов не подтвердил. Официальный представитель китайского внешнеполитического ведомства Цзян Юй заявила сегодня журналистам на брифинге в Пекине, что «ничего не слышала об этом». Дипломат порекомендовала журналистам обратиться за подтверждением этой информации к народному правительству Тибетского автономного района КНР, сообщает Newsru.com.