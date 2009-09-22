Японцы берут в аренду фальшивых друзей

В Японии все большую популярность получают агентства, которые «сдают в аренду» фальшивых друзей и родственников.

Служащие агентств приходят к своим клиентам в гости на свадьбы, поминки, детские праздники и иные подобные мероприятия. Они представляются остальным гостям близкими друзьями или родственниками клиента. Так человек получает возможность скрыть от коллег и знакомых свое одиночество и необщительность. Кроме того, сотрудник агентства может под видом дяди ребенка побеседовать с его учителем. Люди, которые не хотят, чтобы знакомые знали об их увольнении, могут попросить агента сыграть роль босса. Если человек опасается, что друзья начнут смеяться над его неудачами в личной жизни, красивая сотрудница агентства может представиться его девушкой.

Одним из таких агентств является Хагэмаси Тай (в переводе «Я хочу подбодрить вас»). В штат агентства входят 30 человек. Они живут в разных городах, благодаря чему фирма предлагает свои услуги фактически по всей Японии.

Владелец агентства Рюити Итинокава рассказал, что простое появление «друга» на празднике стоит 15 тыс. иен (около $160). Если клиент хочет, чтобы «друг» спел караоке или выступил с речью о любви к виновнику торжества, ему придется заплатить чуть больше. По словам Итинокавы, за три с половиной года его агентов ни разу не раскрыли. Сотрудники проходят тщательную подготовку, чтобы даже в самой неожиданной ситуации не раскрыть обман и не опозорить клиента. Число заказов, по словам бизнесмена, все время растет.

За последние 8 лет в Японии удвоилось количество фирм, сотрудники которых играют роль близких друзей или родственников клиента. Сейчас таких фирм насчитывается 10. В штат самой крупной из них входит 1000 человек. Первое агентство по «аренде» друзей было основано в Японии 9 лет назад, передает БЕЛТА.