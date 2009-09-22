Глянцевые журналы заставят говорить правду о внешности моделей

Французские парламентарии предлагают обязать издателей глянцевых журналов снабжать фотографии подписями о том, что внешность изображенных на них моделей была отредактирована с помощью компьютерной программы.

Политики считают, что изображение моделей без предупреждающих подписей вредит здоровью тех, кто пытается на их примере изменить свою внешность, поскольку навязываемые модными журналами идеалы фигуры и внешности в целом имеют мало общего с реальностью. Особую тревогу вызывает желание постоянно следить за фигурой и паническая боязнь набрать лишний вес у приверженцев индустрии моды.

Инициатором этого законопроекта, призванного бороться с ретушированными изображениями моделей в прессе, является депутат французского парламента Валери Бойер от партии «Союз за народное движение», к членам которой относится и президент страны Николя Саркози. Она утверждает, что стремление выглядеть, как модель с обложки глянцевого журнала, ведет к возникновению у жертв моды множества комплексов и серьезных проблем со здоровьем, например, из-за бесконечного соблюдения изнуряющих диет.

Чтобы принудить издателей к исполнению подобного закона, депутаты предлагают назначать крупные штрафы за его нарушение. Так, отсутствие предупредительной надписи на фотографии должно караться суммой в 37,5 тыс. евро, передает БЕЛТА.