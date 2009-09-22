Медведев подарил «медвежьему городу» Берну двух медвежат

Президент России Дмитрий Медведев и его жена Светлана подарили Берну двух медвежат, родившихся в уссурийской тайге.

Подарок символичен: Берн был основан в 1191 году герцогом Бертольдом Пятым Церингенским, который, по легенде, на охоте убил медведя и дал заложенному им городу-крепости название «Бэр», что по-немецки означает «медведь». С тех пор медведь является гербовым животным столицы и кантона.

Подарок также оказался своевременным, поскольку последний из медведей-обитателей знаменитой «Медвежьей ямы» в Бернском зоопарке болел тяжелой формой артроза и в апреле этого года был усыплен по решению ветеринаров.

Новые питомцы из России сейчас содержатся в карантинных помещениях зоопарка. Перед отправкой в Швейцарию они прошли необходимую вакцинацию в Московском зоопарке. До этого медвежата находились в Хабаровском региональном фонде сохранения биологического разнообразия и реабилитации животных «Утес», куда их передали охотники.

Осиротевшие медвежата были найдены в марте и апреле. Они были истощены и не смогли бы самостоятельно выжить в тайге. При помощи людей они выздоровели и окрепли, сообщает Newsru.com.