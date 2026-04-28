Супруги переехали из Израиля в Беларусь и построили агроусадьбу – посмотрите, как там атмосферно
Шалом! Хочется отдыха на природе с изюминкой? Спешим познакомить с еврейской агроусадьбой на берегу озера Свядово. Ее хозяева, супруги Алена и Олег, однажды влюбились в глубокие пейзажи так, что решили сменить не только прописку, но и образ жизни, рассказали в программе «Путевка BY».
Из солнечного Израиля косметолог и звукорежиссер перебрались на север Беларуси и открыли колоритное пространство.
Оригинальные домики, рыбное озеро, грибные места, чудо-родник. Невероятные рассветы и аисты по соседству – счастье здесь. Таки да!
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Олег Гольцман, хозяин агроусадьбы:
Начали искать, объездили кучу мест всевозможных, и получилось так, что нам выделили эти два участка. Начали строить потихонечку.
Алена Винетски, хозяйка агроусадьбы:
Я родом из Гомеля, но уехала в маленьком возрасте, в 11 лет.
Олег Гольцман:
Плюс возраст, хочется остановиться, перестать бежать куда-то. Тут, конечно, еще работы... Как мне жена сказала, будешь сидеть в кресле-качалке и писать мемуары, но походу до кресла-качалки тут еще долго.
Олег Гольцман:
Очень приятно сидеть на веранде, обедать и смотреть, как здесь косули гуляют туда-сюда. На въезде у нас сено для коз. Я подъезжаю, смотрю: два оленя стоят и воруют в наглую наше сено. Лиса приходила.
Олег Гольцман:
Почистили чуть берег, поставили пирс. Достаточно удобно, рыба есть. Люди приезжают, ловят. Здесь щука, линь, лещ хороших размеров, раки.
Олег Гольцман:
Озеро большое, оно идет до трассы. Два с половиной километра, спокойная вода. Есть где покататься здесь. Есть сапборды, лодка. Мы планируем еще катамараны, старые водные велосипеды.
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