Супруги переехали из Израиля в Беларусь и построили агроусадьбу – посмотрите, как там атмосферно

Шалом! Хочется отдыха на природе с изюминкой? Спешим познакомить с еврейской агроусадьбой на берегу озера Свядово. Ее хозяева, супруги Алена и Олег, однажды влюбились в глубокие пейзажи так, что решили сменить не только прописку, но и образ жизни, рассказали в программе «Путевка BY».

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Олег Гольцман, хозяин агроусадьбы:

Начали искать, объездили кучу мест всевозможных, и получилось так, что нам выделили эти два участка. Начали строить потихонечку.

Алена Винетски, хозяйка агроусадьбы:

Я родом из Гомеля, но уехала в маленьком возрасте, в 11 лет.

Олег Гольцман:

Плюс возраст, хочется остановиться, перестать бежать куда-то. Тут, конечно, еще работы... Как мне жена сказала, будешь сидеть в кресле-качалке и писать мемуары, но походу до кресла-качалки тут еще долго.