«Загружены практически весь год на 100%». Как в Беларуси работает предприятие по производству рапсового масла?

Новости Беларуси. Производитель рапсового масла из Каменецкого района в 10 раз увеличил объемы поставок в Китай, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Для более удобной логистики предприятие даже пошло на реконструкцию железнодорожного терминала. Маслосемена рапса уже поступают на производство, в сутки перерабатывают свыше 1 тысячи тонн. Появляется и первое масло из нового урожая. Кристина Протосовицкая о белорусской «пищевой нефти», которая заведет и в Поднебесную.

Черное золото полей Брестской, Минской и Гродненской областей попадает именно сюда. Караван из 170 машин в горячий сезон прибывает на производство. Каждая партия маслосемян проходит тщательный лабораторный контроль – схитрить на добавках не удастся. За сутки на предприятии перерабатывают свыше тысячи тонн рапса. Маслосемена сперва измельчают и плющат, а затем повышают температуру до 100 градусов, прессуют, чтобы получился лепесток. Именно он и отдаст ценное масло.

Анна Хилютич, начальник производства предприятия по переработке рапсового масла:

С учетом того, что в рапсе масла больше, чем 40 %, это довольно большой объем. То есть даже если представить, что мы возьмем губку для мытья посуды и на 40 % ее заполним маслом – понятное дело, что даже при небольшом сжатии мы получим уже какой-то результат. Мы загружены практически весь год на 100 % – это наша, можно сказать, экономическая политика завода. Наше производство автоматизировано, мы максимально стремимся исключить человеческий фактор. В 2023 году урожай рапса радует не только аграриев (на брестских полях недобор удастся компенсировать высокой урожайностью), но и переработчика. Горячая пора началась здесь с июля. Мощности предприятия позволяют как перерабатывать рапс, так и сохранить его: емкость хранилищ – до 160 тысяч тонн.

Олег Теслюк, директор предприятия по переработке рапсового масла:

В этом году аграрии нас очень сильно порадовали, особенно аграрии нашего региона, Брестского, Гродненского, Минского. Урожайность в некоторых хозяйствах доходит до 50, даже у некоторых есть и более, центнеров с гектара. Аграрии сегодня научились выращивать качественный рапс. Используют в большинстве своем гибриды, которые имеют более высокое содержание масла. На предприятии уже произвели 6 тысяч литров масла из нового урожая. Часть продается в сыром виде, а часть дорабатывается и разливается по бутылкам в конечный продукт. Сырое масло лишают специфического вкуса и запаха, как говорится, чтобы не горчило.

Анжела Герасимчик, начальник отдела продвижения товаров предприятия по переработке рапсового масла:

Масло так называемое сырое проходит еще несколько стадий очистки. Именно от этих стадий очистки зависят его в том числе вкусовые характеристики – это рафинация, дезодорация, отбелка. Для приема, потом его использования человеком, оно не должно иметь ни вкуса, ни запаха. Поэтому данных показателей мы добились достаточно тяжелым, но интересным трудом.

Предприятие в Каменецком районе сегодня единственное в стране полного цикла производства. Здесь получают также побочный продукт – это шрот, который является главным белковым ингредиентом корма скота. А сырое масло пользуется большим спросом в Китае.

Кристина Протосовицкая, корреспондент:

Эти 44 контейнера с рапсовым маслом совсем скоро окажутся в Китае. Для этого предприятие создало свою собственную инфраструктуру по перегрузке вагонов с широкой колеи на узкую. Так, впервые за 20 лет отправится грузовой состав со станции Высоко-Литовск в Европу, а затем уже морем в Поднебесную. В месяц предприятие отправляет от 5 до 10 тысяч тонн масла. Сперва заливают в специальные пакеты, а их помещают в морские контейнеры. Свой железнодорожный терминал по перевалке грузов сэкономит деньги и время, а главное, повысит конкурентоспособность на китайском рынке.

Святослав Покора, начальник коммерческого отдела предприятия по переработке масла:

В структуре экспорта за последний год мы очень приросли в отношении Китая. За первое полугодие этого года мы им отправили более чем в 10 раз больше грузов в сравнении с аналогичным периодом предыдущего года. Это свидетельствует об очень серьезной заявке китайских партнеров. Стараемся удовлетворить их спрос, в том числе с помощью нового железнодорожного пути.