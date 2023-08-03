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«Загружены практически весь год на 100%». Как в Беларуси работает предприятие по производству рапсового масла?

03 августа 2023 20:44
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Новости Беларуси. Производитель рапсового масла из Каменецкого района в 10 раз увеличил объемы поставок в Китай, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Для более удобной логистики предприятие даже пошло на реконструкцию железнодорожного терминала. Маслосемена рапса уже поступают на производство, в сутки перерабатывают свыше 1 тысячи тонн. Появляется и первое масло из нового урожая.

Кристина Протосовицкая о белорусской «пищевой нефти», которая заведет и в Поднебесную.

«Загружены практически весь год на 100%». Как в Беларуси работает предприятие по производству рапсового масла?-1

Черное золото полей Брестской, Минской и Гродненской областей попадает именно сюда. Караван из 170 машин в горячий сезон прибывает на производство. Каждая партия маслосемян проходит тщательный лабораторный контроль – схитрить на добавках не удастся.

За сутки на предприятии перерабатывают свыше тысячи тонн рапса. Маслосемена сперва измельчают и плющат, а затем повышают температуру до 100 градусов, прессуют, чтобы получился лепесток. Именно он и отдаст ценное масло.

«Загружены практически весь год на 100%». Как в Беларуси работает предприятие по производству рапсового масла?-4

Анна Хилютич, начальник производства предприятия по переработке рапсового масла:
С учетом того, что в рапсе масла больше, чем 40 %, это довольно большой объем. То есть даже если представить, что мы возьмем губку для мытья посуды и на 40 % ее заполним маслом понятное дело, что даже при небольшом сжатии мы получим уже какой-то результат. Мы загружены практически весь год на 100 % – это наша, можно сказать, экономическая политика завода. Наше производство автоматизировано, мы максимально стремимся исключить человеческий фактор.

В 2023 году урожай рапса радует не только аграриев (на брестских полях недобор удастся компенсировать высокой урожайностью), но и переработчика. Горячая пора началась здесь с июля. Мощности предприятия позволяют как перерабатывать рапс, так и сохранить его: емкость хранилищ – до 160 тысяч тонн.

«Загружены практически весь год на 100%». Как в Беларуси работает предприятие по производству рапсового масла?-7

Олег Теслюк, директор предприятия по переработке рапсового масла:
В этом году аграрии нас очень сильно порадовали, особенно аграрии нашего региона, Брестского, Гродненского, Минского. Урожайность в некоторых хозяйствах доходит до 50, даже у некоторых есть и более, центнеров с гектара. Аграрии сегодня научились выращивать качественный рапс. Используют в большинстве своем гибриды, которые имеют более высокое содержание масла.

На предприятии уже произвели 6 тысяч литров масла из нового урожая. Часть продается в сыром виде, а часть дорабатывается и разливается по бутылкам в конечный продукт. Сырое масло лишают специфического вкуса и запаха, как говорится, чтобы не горчило.

«Загружены практически весь год на 100%». Как в Беларуси работает предприятие по производству рапсового масла?-10

Анжела Герасимчик, начальник отдела продвижения товаров предприятия по переработке рапсового масла:
Масло так называемое сырое проходит еще несколько стадий очистки. Именно от этих стадий очистки зависят его в том числе вкусовые характеристики – это рафинация, дезодорация, отбелка. Для приема, потом его использования человеком, оно не должно иметь ни вкуса, ни запаха. Поэтому данных показателей мы добились достаточно тяжелым, но интересным трудом.

«Загружены практически весь год на 100%». Как в Беларуси работает предприятие по производству рапсового масла?-13

Предприятие в Каменецком районе сегодня единственное в стране полного цикла производства. Здесь получают также побочный продукт – это шрот, который является главным белковым ингредиентом корма скота. А сырое масло пользуется большим спросом в Китае.

«Загружены практически весь год на 100%». Как в Беларуси работает предприятие по производству рапсового масла?-16

Кристина Протосовицкая, корреспондент:
Эти 44 контейнера с рапсовым маслом совсем скоро окажутся в Китае. Для этого предприятие создало свою собственную инфраструктуру по перегрузке вагонов с широкой колеи на узкую. Так, впервые за 20 лет отправится грузовой состав со станции Высоко-Литовск в Европу, а затем уже морем в Поднебесную.

В месяц предприятие отправляет от 5 до 10 тысяч тонн масла. Сперва заливают в специальные пакеты, а их помещают в морские контейнеры. Свой железнодорожный терминал по перевалке грузов сэкономит деньги и время, а главное, повысит конкурентоспособность на китайском рынке.

«Загружены практически весь год на 100%». Как в Беларуси работает предприятие по производству рапсового масла?-19

Святослав Покора, начальник коммерческого отдела предприятия по переработке масла:
В структуре экспорта за последний год мы очень приросли в отношении Китая. За первое полугодие этого года мы им отправили более чем в 10 раз больше грузов в сравнении с аналогичным периодом предыдущего года. Это свидетельствует об очень серьезной заявке китайских партнеров. Стараемся удовлетворить их спрос, в том числе с помощью нового железнодорожного пути.

«Загружены практически весь год на 100%». Как в Беларуси работает предприятие по производству рапсового масла?-22

Первый состав, который отправится с нового терминала, достигнет Китая примерно через два месяца. В целом же ставка на этот сезон предприятия в Каменецком районе – это увеличить объемы переработки рапса, свыше 300 тысяч тонн в год.

# Предприятия Беларуси # общество # Кристина Протосовицкая # Фотофакт

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