Жилую усадебную застройку деревни Цна реконструируют

Эта усадебная застройка отнесена к территории столицы. Проект реконструкции уже разработан. Здесь появятся коттеджи и высотные дома. Всего планируется построить 160 домов, отремонтировать четыре с половиной тысячи квадратных метров. После завершения всех работ здесь будут проживать более двух тысяч человек. Значительные объемы жилищного строительства потребуют и создание социальных объектов. В частности, детсада на 190 мест с начальными классами общеобразовательной школы, новых магазинов и зданий бытового обслуживания.