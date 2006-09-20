Прямой эфир

Жилую усадебную застройку деревни Цна реконструируют

20 сентября 2006 08:58
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в
Эта усадебная застройка отнесена к территории столицы. Проект реконструкции уже разработан. Здесь появятся коттеджи и высотные дома. Всего планируется построить 160 домов, отремонтировать четыре с половиной тысячи квадратных метров. После завершения всех работ здесь будут проживать более двух тысяч человек. Значительные объемы жилищного строительства потребуют и создание социальных объектов. В частности, детсада на 190 мест с начальными классами общеобразовательной школы, новых магазинов и зданий бытового обслуживания.
# общество

Другие новости рубрики

Все новости
19 сентября 2006 14:24

В Индонезии обнаружены новые виды рыб

19 сентября 2006 14:14

В Резиденции Президента состоялась торжественная церемония вручения орденов и медалей

19 сентября 2006 10:56

Прием работников в первом полугодии превысил увольнение