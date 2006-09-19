В Индонезии обнаружены новые виды рыб

Поле исследований поистине бесконечно. Открытие в водах Индонезии 50 неизвестных видов морских существ тому подтверждение.

Среди "новинок" - акула, которая на плавниках ходит, и рыба-маяк. По мнению ученых в этих водах находится "эпицентр морской биосферы земли", который еще предстоит изучить. Исследователи призвали как можно быстрее взять под охрану эту часть мирового океана.

Акула бегает за крабами по морскому дну. Такое утверждение еще несколько дней назад показалось бы вымыслом. А сегодня это реальность. Обнаруженные акулы под названием эполетные немногим больше метра. А вот прожорливостью не уступают своим гигантским собратьям. Людям, однако, опасаться малышей не стоит. Аппетиту способствуют исключительно мидии и крабы.

Интерес представляют и так называемые "рыбы-мигалки". Специфичные маяки имеют только особи мужского пола. Во время брачного периода они сверкают яркими цветами, привлекая к себе морских дам. В прибрежных водах у них настоящий гарем.

Участники экспедиции считают прибрежные воды полуострова одним из наиболее уникальных мест. На одном гектаре морского дна ученые обнаружили больше видов кораллов, чем во всём Карибском море.

Пока официально под охраной находятся лишь 11% этого района. Однако ученые уверены, ситуация существенно поменяется. И уникальные рыбы смогут беспрепятственно наслаждаться водными просторами.