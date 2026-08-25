«Каждая деталь имеет значение!» Пообщались с белоруской, которая работает судмедэкспертом

Здесь не бывает случайных совпадений, только цепочки доказательств. Государственный судебный медицинский эксперт Виолетта Шабунько знает, даже когда человек молчит, его клетки говорят правду.
Она переводит язык биологии на язык закона, чтобы справедливость восторжествовала. Как удается сохранять холодную голову в мире, где каждая деталь имеет значение? Узнаем у героини рубрики «Белорусочки».
Виолетта Шабунько, начальник отдела судебно-гистологических экспертиз управления Государственного комитета судебных экспертиз по г. Минску:
Не всегда для правоохранительных органов и судебно-медицинских экспертов общих экспертиз понятен характер и причина смерти. В данном случае к процессу расследования и исследования подключается судебно-медицинская гистологическая экспертиза. Она исследует органы ткани на клеточном уровне. И то, что невидимо невооруженным взглядом, мы в микроскопе можем разглядеть.
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