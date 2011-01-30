Капитальный ремонт в Минске: что делать жильцам, чтобы самим встать в очередь на капремонт?

На вопросы ведущей программы «Большой город» отвечает Виктор Дюбанов, главный инженер государственного объединения «Минское городское жилищное хозяйство».

Что можно сделать жильцам, которые считают свой дом уже полностью непригодным для проживания, чтобы его быстрее поставили в очередь на капитальный ремонт?

Виктор Дюбанов:

Есть случаи, когда в программу капитального ремонта (до 2015 года) включались дома, которые технически находятся в непригодном для проживания состоянии. По решению Администрации такие дома включаются в программу и ремонтируются, но лишь после технического обследования дома.

Виктор Дюбанов, главный инженер государственного объединения «Минское городское жилищное хозяйство», ответил на наиболее актуальные вопросы, касающиеся капитального ремонта в Минске, в эфире телеканала «Столичное телевидение».