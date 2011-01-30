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Брестский речной порт открыл судоходный сезон. Навигация в южном регионе страны началась на несколько месяцев раньше обычного

30 января 2011 14:59
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Ежегодно по рекам Припять, Днепр, Березина, Сож, Неман, Западная Двина и Муховец перевозят более пяти миллионов тонн грузов. Такой вид доставки дешевле, чем автомобильный или железнодорожный.

Потомственный моряк Геннадий Душкевич – речник опытный, прошел, как говорится, и шторм и штиль. Удивить его сложно. Но нынешняя зима все-таки преподнесла сюрприз. В прошлом году судоходный сезон открывали в апреле, а в нынешнем – уже в январе.

Геннадий Душкевич, начальник производственно-диспетчерского участка речного порта «Брест»:
Технику привели в надлежащий вид. И начали запускать навигацию.
Работал теплоход, ломал лед.

Намыть песка, расширить русло и доставить щебень – основные задачи работников речного порта. Здесь на вооружении дамбы и плотины, за которыми необходим постоянный уход.

Аркадий Богуш, сменный капитан теплохода речного порта «Брест»:
Подчищаем причалы, чтобы рудовозы могли свободно подходить.

Используя специальные насосы, за год со дна Муховца моряки поднимают около трех миллионов тонн песка, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение». А этого достаточно, чтоб построить целый микрорайон. Для города с постоянно растущим жилым фондом такие объемы добычи очень важны.

Владимир Парашко, председатель комитета по архитектуре и строительству брестского областного исполнительного комитета:
На этом растут все стройки. То, что жизнь на реке продолжается, это только положительно.
После этого будут последствия. И строитель будет всегда при деле.

Речное судоходство в Беларуси – отрасль небольшая, но самодостаточная. Ежегодно по рекам Припять, Днепр, Березина, Сож, Неман, Западная Двина и Муховец перевозят более пяти миллионов тонн грузов, а могут более 20. Отрасль важная и будет развиваться. Тем более, такой вид доставки дешевле, чем автомобильный и железнодорожный.

# общество

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