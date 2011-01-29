За 20 лет Академия управления при Президенте Республики Беларусь выпустила более 70 тысяч студентов и слушателей

Среди преподавателей вуза – ученые, руководители и специалисты министерств и ведомств, Конституционного и Хозяйственного судов, таможенных органов, Комитета государственного контроля и депутаты Национального собрания.

Здесь готовят кадры, которые потом мы видим в кадре телевизионном. Выпускники Академии управления – это элита. Студенты дневного отделения – перспективная. Слушатели – уже состоявшаяся. Вуз особого статуса предполагает и особые подходы к обучению. В частности, это касается тех, кто пришел повысить квалификацию. Ведь современный руководитель – уже не просто начальник. Он должен уметь ориентироваться в любой ситуации. Поэтому здесь на практических занятиях даже главврач больницы иногда бывает премьер-министром.

Сергей Карака, главный врач Шкловской центральной районной больницы, слушатель Академии управления при Президенте Республики Беларусь:

Я был недавно премьер-министром. Пытался перед Палатой Представителей выступить и доложить новый закон об обращениях граждан.

Владимир Евгеньевич – один из многих, кто совмещает уже высокий государственный пост и статус слушателя Академии. Хотя «слушатель» и «студент» – понятия разные, но, по сути, отличаются мало.

Глава администрации столичного района тоже сдает сессии и пишет курсовую работу, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение». Тема, кстати, оказалась жизненной. «Социально-экономическое развитие центрального района Минска». Так что эта теория обречена на практическую реализацию.

Владимир Кухарев, глава администрации Центрального района Минска, слушатель Академии управления при Президенте Республики Беларусь:

Можно сказать, с «материалом» постоянно сталкиваешься, с цифрами и данными работаешь. Поэтому направления, мысли, то, что я там хочу изложить, у меня уже есть.

Готовить элиту управленческую должна элита преподавательская. Такая задача не для теоретика. Поэтому здесь о законах и декретах рассказывают их разработчики.

Анатолий Морозевич, ректор Академии управления при Президенте Республики Беларусь:

Достойные управленцы не только повышают свою квалификацию, но и готовят молодых управленцев.

Николай Щекин, директор Института государственной службы Академии управления при Президенте Республики Беларусь:

Академия управления готовит, действительно, начиная от министров, заканчивая простыми специалистами в районах, на местах. Всех тех, кто служит государству.

Ну а почему сейчас важно, чтобы на всех уровнях руководство было «на уровне», объяснять уже не надо. Ведь именно из совокупности всех структур, ведомств и решений их руководителей складывается и экономика, и политика. А получается – государство.