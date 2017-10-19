Капитальный ремонт длиной в шесть лет. Репортаж СТВ из Гомеля

Новости Беларуси. Одна из проблем, с которой белорусы все чаще обращаются в коммунальные службы, – капитальный ремонт, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В Гомеле, к примеру, для жильцов одного из домов он растянулся на шесть лет. Терпения ждать и жить в состоянии перманентной стройки хватает далеко не всем.

Александр Добриян, СТВ:

Этот дом 1961 года постройки. За полвека проблем у строения накопилось немало. Капитально отремонтировать его должны были еще в 2011, но, как говорится, не сложилось. Теперь в дминистрации говорят, что он первый в очереди на капремонт. Правда, на будущую пятилетку.

Жительница дома:

Вложились, купили почтовые ящики. Покрасили. Везде камеры свои поставили. Все за свои деньги. А куда идут мои деньги? Правда, сказать, что дом по улице Ильича оставили совсем без внимания, нельзя. После коллективного обращение в 2014 году в доме утеплили торцы. Таким избирательным подходом жильцы остались недовольны и обратились снова.

Со второй попытки удалось выбить утепление фасада со стороны двора и ремонт дворовой территории.

Вадим Башилов, директор КЖРЭУП «Центральное» Гомелья:

Одномоментно сегодня все проблемы не решить. Для того, чтобы решать эти проблемы, есть комплексная программа капитального ремонта. Это работа плановая и не однодневная.

Олега Максименко, одного из дворовых активистов, темпы ремонта «в час по чайной ложке», конечно, устраивают не сильно, но в целом умудренный опытом пенсионер доволен уже тем фактом, что дело не стоит на месте. Олег Максименко, жилец дома:

Дом был в довольно плачевном состоянии, а двор вообще был убитый.

К слову, руку к дому приложила не одна строительная компания. В личном рейтинге Олега Максименко лидируют частники.

Олег Максименко:

Государственники делали пятый подъезд, утепляли и меняли два балкона. Затянули прилично по времени, и качество не очень хорошее. А вот фирма мне очень понравилась. Не мне, а жильцам нашего дома. Они относились очень добросовестно, согласовывали с людьми.

В 2017 только в Гомеле планируется капитально отремонтировать почти 160 тысяч квадратных метров жилья. Объемы приличные, и заработать на них готовы десятки организаций. Тендерные торги открыты для всех. А при выборе подрядчика заказчик обращает внимание не только на стоимость услуг, но и на отзывы.