Капитальный ремонт длиной в шесть лет. Репортаж СТВ из Гомеля
Новости Беларуси. Одна из проблем, с которой белорусы все чаще обращаются в коммунальные службы, – капитальный ремонт, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
В Гомеле, к примеру, для жильцов одного из домов он растянулся на шесть лет.
Терпения ждать и жить в состоянии перманентной стройки хватает далеко не всем.
Александр Добриян, СТВ:
Этот дом 1961 года постройки. За полвека проблем у строения накопилось немало. Капитально отремонтировать его должны были еще в 2011, но, как говорится, не сложилось. Теперь в дминистрации говорят, что он первый в очереди на капремонт. Правда, на будущую пятилетку.
Жительница дома:
Вложились, купили почтовые ящики. Покрасили. Везде камеры свои поставили. Все за свои деньги. А куда идут мои деньги?
Правда, сказать, что дом по улице Ильича оставили совсем без внимания, нельзя. После коллективного обращение в 2014 году в доме утеплили торцы. Таким избирательным подходом жильцы остались недовольны и обратились снова.
Со второй попытки удалось выбить утепление фасада со стороны двора и ремонт дворовой территории.
Вадим Башилов, директор КЖРЭУП «Центральное» Гомелья:
Одномоментно сегодня все проблемы не решить. Для того, чтобы решать эти проблемы, есть комплексная программа капитального ремонта. Это работа плановая и не однодневная.
Олега Максименко, одного из дворовых активистов, темпы ремонта «в час по чайной ложке», конечно, устраивают не сильно,
но в целом умудренный опытом пенсионер доволен уже тем фактом, что дело не стоит на месте.
Олег Максименко, жилец дома:
Дом был в довольно плачевном состоянии, а двор вообще был убитый.
К слову, руку к дому приложила не одна строительная компания.
В личном рейтинге Олега Максименко лидируют частники.
Олег Максименко:
Государственники делали пятый подъезд, утепляли и меняли два балкона. Затянули прилично по времени, и качество не очень хорошее. А вот фирма мне очень понравилась. Не мне, а жильцам нашего дома. Они относились очень добросовестно, согласовывали с людьми.
В 2017 только в Гомеле планируется капитально отремонтировать почти 160 тысяч квадратных метров жилья.
Объемы приличные, и заработать на них готовы десятки организаций. Тендерные торги открыты для всех. А при выборе подрядчика заказчик обращает внимание не только на стоимость услуг, но и на отзывы.
Валентин Редюк, заместитель генерального директора «Гомельского городское ЖКХ»:
На каждые тендерные торги наши предприятия требуют большое количество отзывов. Каждый ведет свой определенный перечень. И если подрядчик оказывается недобросовестным, мы имеем право в течение года его просто не допускать к тендерным торгам.
В списке «отстраненных» от торгов предприятий в Гомеле сегодня ни одной компании,
хотя жалобы на качество капитального ремонта нередки. Однако еще больше вопросов к услугам в ходящим в понятие «капитальный ремонт». Зачем менять и без того новые приборы учета электроэнергии или почему по ходу ремонта отказались от утепления стен, хотя объемы значились в смете? Специалисты отмечают: люди стали больше интересоваться качеством, ведь часть работ выполняется за их счет.