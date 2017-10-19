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Капитальный ремонт длиной в шесть лет. Репортаж СТВ из Гомеля

19 октября 2017 19:22
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Новости Беларуси. Одна из проблем, с которой белорусы все чаще обращаются в коммунальные службы, – капитальный ремонт, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Гомеле, к примеру, для жильцов одного из домов он растянулся на шесть лет.

Терпения ждать и жить в состоянии перманентной стройки хватает далеко не всем.

Капитальный ремонт длиной в шесть лет. Репортаж СТВ из Гомеля-1

Александр Добриян, СТВ:
Этот дом 1961 года постройки. За полвека проблем у строения накопилось немало. Капитально отремонтировать его должны были еще в 2011, но, как говорится, не сложилось. Теперь в дминистрации говорят, что он первый в очереди на капремонт. Правда, на будущую пятилетку.

Капитальный ремонт длиной в шесть лет. Репортаж СТВ из Гомеля-4

Жительница дома:
Вложились, купили почтовые ящики. Покрасили. Везде камеры свои поставили. Все за свои деньги. А куда идут мои деньги?

Правда, сказать, что дом по улице Ильича оставили совсем без внимания, нельзя. После коллективного обращение в 2014 году в доме утеплили торцы. Таким избирательным подходом жильцы остались недовольны и обратились снова.

Капитальный ремонт длиной в шесть лет. Репортаж СТВ из Гомеля-7

Со второй попытки удалось выбить утепление фасада со стороны двора и ремонт дворовой территории.

Капитальный ремонт длиной в шесть лет. Репортаж СТВ из Гомеля-10

Вадим Башилов, директор КЖРЭУП «Центральное» Гомелья:
Одномоментно сегодня все проблемы не решить. Для того, чтобы решать эти проблемы, есть комплексная программа капитального ремонта. Это работа плановая и не однодневная.

Капитальный ремонт длиной в шесть лет. Репортаж СТВ из Гомеля-13

Олега Максименко, одного из дворовых активистов, темпы ремонта «в час по чайной ложке», конечно, устраивают не сильно,

но в целом умудренный опытом пенсионер доволен уже тем фактом, что дело не стоит на месте.

Олег Максименко, жилец дома:
Дом был в довольно плачевном состоянии, а двор вообще был убитый.

Капитальный ремонт длиной в шесть лет. Репортаж СТВ из Гомеля-16

К слову, руку к дому приложила не одна строительная компания.

В личном рейтинге Олега Максименко лидируют частники.

Капитальный ремонт длиной в шесть лет. Репортаж СТВ из Гомеля-19

Олег Максименко:
Государственники делали пятый подъезд, утепляли и меняли два балкона. Затянули прилично по времени, и качество не очень хорошее. А вот фирма мне очень понравилась. Не мне, а жильцам нашего дома. Они относились очень добросовестно, согласовывали с людьми.

Капитальный ремонт длиной в шесть лет. Репортаж СТВ из Гомеля-22

В 2017 только в Гомеле планируется капитально отремонтировать почти 160 тысяч квадратных метров жилья.

Объемы приличные, и заработать на них готовы десятки организаций. Тендерные торги открыты для всех. А при выборе подрядчика заказчик обращает внимание не только на стоимость услуг, но и на отзывы.

Капитальный ремонт длиной в шесть лет. Репортаж СТВ из Гомеля-25

Валентин Редюк, заместитель генерального директора «Гомельского городское ЖКХ»:
На каждые тендерные торги наши предприятия требуют большое количество отзывов. Каждый ведет свой определенный перечень. И если подрядчик оказывается недобросовестным, мы имеем право в течение года его просто не допускать к тендерным торгам.

В списке «отстраненных» от торгов предприятий в Гомеле сегодня ни одной компании,

хотя жалобы на качество капитального ремонта нередки. Однако еще больше вопросов к услугам в ходящим в понятие «капитальный ремонт». Зачем менять и без того новые приборы учета электроэнергии или почему по ходу ремонта отказались от утепления стен, хотя объемы значились в смете? Специалисты отмечают: люди стали больше интересоваться качеством, ведь часть работ выполняется за их счет.

# общество # Фотофакт # Ремонт и капремонт в Беларуси # Александр Добриян

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