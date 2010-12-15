Подполковник милиции уже пять лет работает старшим дознавателем по особо важным делам Фрунзенского РУВД.

Жанна Кобова, подполковник милиции старший дознаватель по особо важным делам Фрунзенского РУВД Минска:

Уголовные дела бывают очень интересными. К примеру, несколько лет назад мы расследовали кражу ювелирных изделий из церкви на улице Горецкого. Пожертвования прихожан висели в церкви на иконах, и злоумышленник успел снять золотые украшения сразу с трех. Вину преступника было очень сложно доказать, приходилось даже выезжать в командировки. Но дело успешно раскрыли.

Я занимаюсь расследованиями преступлений, совершенных в условиях неочевидности. Это не те дела, в которых изначально присутствует подозреваемый — на первоначальном этапе его просто нет. А отыскать подозреваемого — одна из сложнейших задач даже для опытного дознавателя. Ведь на месте происшествия практически не остается никаких следов. В большинстве случаев доказательную базу приходится основывать только на показаниях потерпевшего. И хорошо если похищенный, к примеру, мобильный телефон сработает в течение суток — его еще можно попытаться найти. А если он месяц «отлежался», а впоследствии был перепродан на черном рынке, найти первое звено цепочки — того самого похитителя — довольно сложно.

По словам сотрудника милиции, основная масса раскрываемых преступлений — это хищения из автотранспорта и кражи личного имущества, сообщает ctv.by со ссылкой на «Вечерний Минск».